Elazığ'da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun Yazıkonak beldesi çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Gani Tekin'e (85) çarptı.
Ağır yaralanan Tekin, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yine Yazıkonak Beldesi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı civarında meydana gelen kazada ise Murat Şemin idaresindeki 23 BH 208 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından refüjdeki direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü ile yanında bulunan Fatih Şemin, ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.