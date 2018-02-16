Elazığ’da "Huzur 23" uygulaması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişinin sağlanması amacıyla “Huzur 23" Asayiş Uygulaması yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada, istirahat ve eğlence yerleri eş zamanlı denetlendi, kentin giriş çıkışlarında araçlar kontrol edildi.

Uygulama dahilinde 113 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile 8 park ve bahçede toplam 2 bin 175 kişi ve 130 araç sorgulandı. Sorgulamalarda, bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kayıp olarak arandığı tespit edilen bir şahıs da bulundu. Ayrıca bir kişiye kimlik bulundurmamaktan 124 TL idari para cezası uygulandı. Bir motosiklet sürücüsüne de 216 TL trafik cezası kesildi.

İş yerlerine yönelik denetimlerde ise, dört iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, iki iş yerine de kapalı alanda sigara içirtmekten işlem yapıldı.

Kaynak: İHA