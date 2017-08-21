  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Elazığda DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da, 11 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 22, daha sonra da 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Elazığ, deaş operasyonu, terör operasyonu, tutuklama
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