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Elazığ'da apartmanda çıkan yangın korkuttu

Bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Elazığda apartmanda çıkan yangın korkuttu

 Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Apartman sakinlerinden Ömer Bıyık, evde televizyon izlerken bir bağırtı duyduğunu belirterek, "Bir bağırtı oldu. Eşim duman kokusu aldı ondan sonra itfaiye geldi." dedi.

Etiketler: Elazığ, bir apartman dairesi, yangın, 4 kişi, hastane, itfaiye
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