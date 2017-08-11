  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Elazığ'da 17 kilo 830 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 830 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Elazığda 17 kilo 830 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 830 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla Diyarbakır-Elazığ karayolu Sivrice ilçesi yol ayrımındaki uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yapıldı.

Narkotik detektör köpeği Şimşek'in de yer aldığı uygulamada, köpeğin bir aracın arka tampon alt kısmına tepki vermesi üzerine polis ekipleri tarafından tamponun içerisine bakıldı.

Yapılan aramada tampon içerisinde gizlenmiş 21 paket toplam 17 kilo 830 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü U.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Etiketler: Elazığ, esrar, uyuşturucu operasyonu
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