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Elazığ'da 15 günlük 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Elazığ'da bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

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Elazığda 15 günlük özel güvenlik bölgesi uygulaması

Elazığ'da bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden terörle mücadele operasyonları kapsamında güvenlik nedeniyle 15 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için Alacakaya ilçesi Gortil ve Herbite yaylası, Arıcak Görese 1 ve Görese 2, Karakoçan Gazdağı-Karaboğa dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı ve Pilavtepe bölgesi, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan doğusu, Çatılı bölgesi, Palu Akdağ bölgesi, Haydar ve Deştibotan yaylalarına 23 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında girmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. 

Etiketler: Elazığ, özel güvenlik bölgesi, terörle mücadele operasyonları
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