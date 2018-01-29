  • 29 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.79
    EURO 4.69
  • BIST 120845.29
    ALTIN 163.37
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Elazığ'da 15 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ'da 15 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ''ın 4 ilçesine bağlı 15 bölge, terör operasyonları nedeniyle 15 Kasım 2018'e kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Elazığda 15 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ Valiliği, 4 ilçeye bağlı 15 bölgenin terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar  nedeniyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2017-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu'nun 20.11.2017 tarihli kararı ile 1 yıl süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır."

Kaynak: DHA

Etiketler: özel güvenlik bölgesi, Elazığ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER