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Elazığ'da 10 muhtar terörden gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, ikisi mahalle, 8'i köy olmak üzere 10 muhtar gözaltına alındı.

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Elazığda 10 muhtar terörden gözaltına alındı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 muhtar gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karakoçan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ikisi mahalle, 8'i köy olmak üzere 10 muhtar gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 dürbün, 4 telsiz ve dijital materyal ele geçirildi.

Etiketler: Elazığ, terör
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