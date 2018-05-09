Elazığ merkezli operasyonda 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ'da, 26 Nisan'da 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA