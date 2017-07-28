  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ, Şanlıurfa ve Malatya’daki bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında kamu görevinden ihraç edilenlerin de bulunduğu 13 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 zanlı ise salıverildi.

Etiketler: Elazığ, FETÖ/PDY operasyonu
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