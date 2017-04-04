  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29 Mart'ta Elazığ merkezli, Adana, Aksaray, Bingöl, Denizli, Adıyaman, İstanbul, Malatya, Amasya ve Samsun'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler: Elazığ, Elazığ merkezli FETÖ
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