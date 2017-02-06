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Elazığ merkezli FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama

Elazığ merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 eski polisten 22'si tutuklandı.

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Elazığ merkezli FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
Elazığ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve 26 Ocak'ta gözaltına alınan 33 eski emniyet personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 11'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Hakkında gözaltı kararı verilen 35 kişinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde 16 ilde eş zamanlı operasyonda, şüpheli 33 eski emniyet mensubu gözaltına alınmış, zanlılardan bazılarının şifreli mesajlaşma sistemi "ByLock" uygulamasını kullandıkları tespit edilmişti.
 
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. AA
 
Etiketler: fetö soruştuması, elazığ merkezli operasyon, 22 tutuklu
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