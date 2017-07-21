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Elazığ merkezli FETÖ soruşturması: 4 tutuklama

Elazığ merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

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Elazığ merkezli FETÖ soruşturması: 4 tutuklama

Elazığ merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ, İzmir ve Bitlis'te 18 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen askeri personel, memur ve sağlık çalışanı ile esnafın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Elazığ, fetö
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