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Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Elazığ merkezli 7 ildeki operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

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Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Elazığ merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Elazığ, Batman, Bingöl, Kütahya, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Şüphelilerden birinin dün yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, diğer 6 kişiyi yakalama çalışması sürüyor. AA

Etiketler: Elazığ, fetö
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