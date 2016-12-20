Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirlenen dernek ve derneğin SODES kapsamında yürüttüğü proje hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alının 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarın şüphelilerden 8'i tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile iltisaklı ve bu yapının uzantısı olduğu belirtilen, daha önce faaliyetlerine son verilen Sevgi Eğitim ve Hoşgörü Gönüllüleri Derneği ile derneğin SODES kapsamında yürüttüğü Güçlü Kadın Güçlü Toplum Projesi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, projeyle ilgili ödeneği alınan kitapların kursiyerlere dağıtımının yapılmadığı, planlanan il içi gezilere kursiyerlerin götürülmediği, onların yerine toplu olarak imza attırıldığı, kursiyerlere verilmek üzere ödeneği alınan harçlıkların kursiyerlerin hesaplarına yattıktan sonra proje görevlileri tarafından kursiyerlerden elden teslim alındığı tespit edilmişti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 14 şüpheliyle ilgili Elazığ merkezli Malatya, Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da 14 Aralık'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanmıştı. AA