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Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Bylock kullandıkları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

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Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, Diyarbakır, Sivas ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Etiketler: Elazığ, fetö
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