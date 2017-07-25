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Elazığ merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

ByLock kullandıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, Şanlıurfa ve Malatya'da bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ByLock kullandıkları iddiasıyla aralarında kamu görevinden ihraç edilenlerin de bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Etiketler: Elazığ, fetö
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