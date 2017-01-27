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Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 16 tutuklama

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 23 kişiden 16'sı tutuklandı.

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Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 16 tutuklama

Elazığ merkezli 16 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 23 jandarma personelinden 16'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimat ve koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı olduğu değerlendirilerek açığan alınan ve ihraç edilen 23 jandarma personeline yönelik Elazığ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Samsun, Tokat, Çorum, Trabzon, Erzincan, Bingöl ve Niğde'de 17 Ocak'ta eş zamanlı operasyon yapılmış, 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda, 1 av tüfeği, 10 fişek ile aynı seri nolu 40 ABD doları ele geçirilmişti. AA

Etiketler: jandarma, FETÖ/PDY, Elazığ
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