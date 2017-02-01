El konulan silah ve mühimmat kurumlara tahsis edilecek

Terör ve kaçakçılık kapsamındaki suçlar nedeniyle el konulan silah, mühimmat ve malzemelerin ilgili kurumlara tahsis edilmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı.

"Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan veya adli emanette bulunan, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesi ve rayiç değerinin tespiti ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Tahsis komisyonu kurulacak

Buna göre yönetmeliğe konu işlemleri yürütmek üzere il valisinin başkanlığında, garnizon komutanı, emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı ve sorumlu vali yardımcısından oluşan tahsis komisyonu kurulacak. Komisyon sekretaryası il jandarma komutanlığınca yürütülecek.

Tahsise konu olabilecek nitelikteki eşya hakkındaki kriminal inceleme, bilirkişi raporu, durum tespiti gibi yargılama için yapılması gerekli olduğu değerlendirilen işlemler, ele geçirme tarihinden itibaren, zorunlu haller haricinde, 15 gün içerisinde yerine getirilecek.

Tahsis edilen eşyalara ilişkin güncel listeler, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanarak, İçişleri Bakanlığınca üç ayda bir Başbakanlık, Adalet, Maliye ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilecek.

Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri, Milli Savunma ve Maliye Bakanları birlikte yürütecek. AA