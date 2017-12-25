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El bombası kazaen patladı: 1 şehit

Irak'ın kuzeyinde, el bombasının kazayla patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

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El bombası kazaen patladı: 1 şehit

Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, dün el bombasının "kazaen" patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Dün Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

AA

Etiketler: ırak'ın kuzeyi, el bombası
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