El Bab'ta 15 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde El Bab operasyonları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, şehrin ele geçirilesine yönelik devam eden harekatta Bab-Halep yolunda kontrol sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 120'nci gününde olan Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik harekata ilişkin bilgilendirme yaptı.

Buna göre, DEAŞ terör örgütünün El Bab bölgesinde barınma yeri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri olarak kullandığı 48 hedef imha edildi.

İlk tespitlere göre 15 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

4 Türk askeri hafif yaralandı

Çatışmalar esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri, 43 el yapımı patlayıcıyı imha etti.