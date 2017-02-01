  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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El Bab'daki Türk askerinden Sakaryalı öğrencilere teşekkür mektubu

El-Bab'da görev yapan Türk askerleri, kendilerine mektup gönderen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere teşekkür mektubu yazdı.

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El Babdaki Türk askerinden Sakaryalı öğrencilere teşekkür mektubu

El-Bab'da görev yapan Türk askerleri, kendilerine mektup gönderen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere teşekkür mektubu yazdı.

Operasyondaki askerlerin ortak görüşüyle Mehmetçiklerin arasından bir asker tarafından mektup kaleme alındı.

"Çok kıymetli kardeşlerim" ifadesiyle başlayan mektupta, "Bin bir zahmet ve uğraşla hazırladığınız resimleri, mektupları almış bulunuyoruz. Gönderdiğiniz tüm mektupları silah arkadaşlarım ile beraber gözlerimiz dolu, büyük bir sevinç ve itinayla okuduk. Yazmış olduğunuz tüm temenniler ve dualar için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, El-Bab bölgesi yakınlarında devlet tarafından verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirten askerler, "Elbette ki bu görevin beraberinde getirdiği sorumluluklar, özlemler ve hasretler var. Yazmış olduğunuz mektuplarla biz bu duyguları bir gün bile olsa gidermiş bulunuyoruz. Mektup ve resimlerden oluşan bir pano yaparak çadırımızın giriş bölümüne astık. Bu sayede devamlı olarak aklımızdasınız." ifadelerini kullandı.

Geleceğin sahipleri olarak gördükleri öğrencilerin verdikleri bu güvenin Türkiye'nin daha güzel yarınlara kavuşacağı düşüncesini bir kat daha artırdığı vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Zorlu, çetin muharebe ortamlarında yalnız olmadığımız duygusunu bizlere yaşattığınız için minnettarız. Bizler bu farklı coğrafyada görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Sizlerin de gelecekte hangi mesleği yaparsanız yapın başarılı olacağınıza dair kanaatimiz tamdır. Gazi Mustafa Kemal'in 'Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur' sözündeki karar ve inancı yitirmeyiniz."

Mektubun sonunda teşekkür eden askerler, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen aile ve öğretmenlerine de en içten selamlarını ileterek, başarılarının devamını diledi.

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