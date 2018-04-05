El Bab’da öğrencilerin desteğiyle inşa edilen okulda eğitim başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türk SilahIı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Cerablus, El-Bab ve güvenliği sağlanan diğer bölgelerde çocukların sağlıklı koşullarda eğitim faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Yalova'da yardım toplandığı belirtildi.

Yalova'da toplanan yardımlar sayesinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde El-Bab şehrinin Kabasin beldesinde Mezraat El Burç İlkokulunun inşa edildiği vurgulandı.

Açıklamada, eğitime açılan okulun fiziki özellikleriyle ilgili, "50 metrekarelik 2 derslik, idareci odası ve lavabolardan oluşan okul, bölgede bulunan ilk çatılı yapı olma özelliğini taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kabasin'de öğrenim görecek Suriyeli çocukların hazırladıkları pankart ve dövizlerle Yalova'ya teşekkür ettikleri aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yardım kampanyasının amacına ulaştığını kaydederek, "Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hiçbir topluluğun ve milletin tahammül edemeyeceği koşullarda yaşayıp, akla gelebilecek her türlü insanlık dışı muamelelerle yaşama hakkına engel olunan Suriye halkına okul yetersizliği sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşatan durumu ortadan kaldırmak ve 'bir yardım da bizden olsun' diyerek çıktığımız yolda hedefimize ulaştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA