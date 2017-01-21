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El-Bab şehitleri için tören düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı.

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El-Bab şehitleri için tören düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekatında, El-Bab'da teröristlerin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit olan 5 askerin naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Saldırıda şehit olan Uzman Çavuşlar Selim Topal, Mete Can, Bahattin Bakır, Emre Doruk ve Ramazan Taşkın için Gaziantep Havaalanı'nda tören yapıldı.

Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit uzman çavuşlardan Selim Topal'ın naaşı İstanbul'a, Mete Can'ın naaşı Hatay'a, Bahattin Bakır'ın naaşı Zonguldak'a, Emre Doruk'un naaşı Giresun'a ve Ramazan Taşkın'ın naaşı Samsun'a gönderildi. 
 

Etiketler: tören, fırat kalkanı, el-bab şehitleri
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