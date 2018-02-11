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Buradasınız : » » El Bab şehidi Binbaşı Albayrak'ın kızından Mehmetçiğe mektup

El Bab şehidi Binbaşı Albayrak'ın kızından Mehmetçiğe mektup

Fırat Kalkanı'nda şehit düşen 'El Bab Fatihi' Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz, Zeytin Dalı Harekatı'nda savaşan Mehmetçiklere seslendi.

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El Bab şehidi Binbaşı Albayrakın kızından Mehmetçiğe mektup

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 'El Bab Fatihi' Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz mektubunda, "vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşayan bir çocuk olarak Mehmetçikle gurur duyduğunu" yazdı.

İşte, El Bab Şehidi Binbaşı Albayrak'ın kızının, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Mehmetçiğe mektubu:

"Merhaba Türk Ordusu'nun şerefli askerleri. Ben Elifnaz Albayrak. 21.12.2016 tarihinde El Bab'da babasını şehit vermiş bir şehit kızıyım. Nam-ı diğer El Bab fatiği şanlı Bülent Albayrak'ın biricik evladıyım.

Size bu gittiğiniz yolda başarılar diliyorum. Vatanımızı her daim koruyacağınıza inanıyorum. Çünkü canını hiçe saymış bir şehidin evladıyım. Benim ve tüm milletimizin duaları sizinle.

Vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesaretlidir, inançlıdır; babamdan biliyorum.

Türk Ordusu oldukça kimse bize zarar veremez.

Hepinize sonsuz teşekkürler, dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun şanlı Türk Ordusu."

El Bab'da ön safta çatışırken şehit düşmüştü

Şehit Piyade Binbaşı Bülent Albayrak, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki El Bab operasyonunda tabur komutanı olarak ön safta çatışırken, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 21 Aralık 2016'da şehit olmuştu.

ÖSO, TSK'nın desteğiyle Halep'in El Bab ilçesini 24 Şubat'ta DEAŞ'tan almıştı.

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, suriye, şehit, fırat kalkanı harekatı, El Bab
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