'Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması' ödül töreni düzenlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca üniversiteler arasında düzenlenen ekoloji temalı kentsel tasarım yarışmasını kazananların ödülleri, yarın düzenlenecek törenle verilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile üniversiteler arasında düzenlenen, II. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması'nda dereceye giren projeler belli oldu.

Türkiye'nin herhangi bir yerleşim yerinin, ekolojik yaklaşım ile planlama ve kentsel tasarım ilkeleri kapsamında belirlenmesine katkı sağlayacak fikirlerin alınması amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, bu yıl 51 proje başvurdu. Ön elemeyi geçen 25 projenin sahibi, 22 Nisan'da jürinin karşısına çıktı ve sunum yaptı.

Yapılan sunumlar sonrasında dereceye giren projeler belirlenirken, bunların sahiplerine ödülleri yarın düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin ve 8 kişiye de 7 bin 500'er lira olmak üzere toplam 150 bin lira ödül dağıtılacak.