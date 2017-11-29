Ekmekte büyük israf

İki yıl süren Ar-Ge çalışmaları neticesinde Türkiye'de günlük ortalama 120 milyon ekmek üretimi yapılıyor.



Bu rakamın yüzde 10'u kadar ekmek her gün israf ediliyor.



Türkiye Ekmek Üreticileri· Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, ‘’israfı önleme adına 2018 yılında 250 gram ekmeğin 200 grama düşürülmesi’’ gibi çalışması olduğunu aktardı.



"Türkiye'nin ekmek israfı 1,5 milyar dolar"



Kavuncu: "İki yıl süren Ar-Ge çalışmamız neticesinde Türkiye'de günlük ortalama 120 milyon ekmek üretimi olduğunu tespit ettik. Bu rakamın da yüzde 10'u kadar ekmek israfımız var. Bu da 12 milyon ekmek eder. Bunun da yaklaşık 1,5 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ettiğini gördük’’.

‘’Bu rakamları ortaya koyduktan sonra 400 ilkokul yapacak parayı çöpe attığımızı, 500 kilometrelik bir otobanın çöpe gittiğini, 55 bin insanımızın sigortasının yatırılabileceğini tespit ettik.’’dedi.

Kaynak AA