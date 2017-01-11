Ekmek üreticilerini haraca bağlayan çete çökertildi

Çorum'da ekmeğin fiyatının belirli oranda tutulması amacıyla iş adamları, fırın işletmecileri, ekmek üreticilerine baskı yaptıkları ve "komisyon" adı altında haraç aldıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Fırın işletmecileri ve ekmek üreticileri başta olmak üzere iş adamları üzerinde baskı, tehdit ve cebir uygulanarak il genelinde ekmek satış fiyatının belirli seviyede tutulduğu, nakliye ve servis işleri yapan kişilerle içkili mekanlardan komisyon adı altında haraç istendiği, anlaşmazlık çözme bahanesiyle haksız çıkar elde edildiği ve zorla senet imzalattırıldığı iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süre önce soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında telefon görüşmeleri de dinlenen bazı şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, örgüt faaliyetleri içerisinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, silahlı tehdit ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla 39 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda örgüt elebaşı S.B'nin yanı sıra 28 şüpheli yakalandı. Çeşitli suçlardan açık cezaevinde hükümlü olarak kaldıkları anlaşılan 7 şüpheli de soruşturma kapsamında emniyete götürüldü. 3 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün polis memuru, birinin emniyet idari personeli, birinin de infaz ve koruma memuru olduğu öğrenildi.

Şüphelilere ait ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramada 23 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 18 tüfek, 2 bıçak, 1 kılıç, 434 tabanca fişeği, 211 av fişeği ile elektrikli cop ele geçirildi.