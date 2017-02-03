Ekiplerin 10 metrelik karla mücadelesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Tunceli’nin Ovacık ilçesinde son 2 gündür etkisini sürdürdü. İlçedeki kar yağışının yanı sıra yoğun tipi ve rüzgarın karı belirli alanlara savurması sebebiyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların kapanması üzerine İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlileri, kapalı yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için harekete geçti.

Kapalı yolları açmak için yoğun çaba gösteren iş makineleri desteğindeki ekipler özellikle ilçenin bazı köylerine ulaşımı sağlayan ve rüzgar ve tipinin savurması sebebiyle zaman zaman kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı Mercan Grup Yolu'nda büyük güçlük çekti.

Belli kesimlerinde kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı, belirli kesimlerde buzlaştığı yolda ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

"Ovacık karın en fazla yağdığı bölgelerden biridir"

Karla mücadele çalışmalarına katılan İl Özel İdare Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri ile Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Ovacık şantiye şefi Yusuf Yerlikaya "Kış mevsiminde Ovacık karın en fazla yağdığı bölgelerden biridir. Bizim bu bölgede tipiyle beraber yollar felç olmuş durumda. Zaten çalışmamızda da bu durumu görmektesiniz." dedi.

Yerlikaya, uzun yıllardır bölgeye bu kadar fazla kar yağmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şunu belirtmeliyim. 50 yaşındayım 20-25 yıldır bu kurumda çalışmaktayım, 10 yıldır burada ekip şefliği yapmaktayım. Ben hayatımda böyle bir tipi böyle bir kar görmedim. Şu anda yolun belli alanlarında 10 metre yükseklikte tipinin biriktirdiği kar ile mücadele etmekteyiz. Sıkıntılı bir çalışma olacak ama vatandaşlarımızın yolunu açıp kendilerine ulaşacağız."

Ovacık Kaymakamı Selim Çomaklı da ilçede 2 gündür süren tipinin ardından ilçeye bağlı Mercan grup köy yolunda yapılan karla mücadele çalışmalarını incelemek üzere bölgeye geldi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çomaklı, çalışmalara katılan işçilere tatlı ikram edip bir süre sohbet etti.

Karla mücadele ekiplerine özverili çalışmalarından dolalı teşekkür eden Çomaklı daha sonra bölgeden ayrıldı. AA