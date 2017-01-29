Ekipler Ömer Halis Demir bebek için seferber oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı Küçük Yusuf köyünde yaşayan Ömer ve Ayşe Ulçay çiftinin 4 aylık bebekleri Ömer Halis Demir, solunum güçlüğü nedeniyle rahatsızlandı. Aile 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık görevlilerinin bölgeye ulaşabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun tipi ve kar yağışına rağmen yol açma çalışması başlattı.

Ekipler 30 kilometrelik karla kaplı yolu 3 saatte açtı

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 30 kilometrelik yolu tipi nedeniyle zor şartlar altında açan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından köye ulaştı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda ekipler zor anlar yaşadı.

Ailenin yakınları, Ömer Halis Demir bebeği battaniyeye sararak yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ambulansa getirdi.

Zor koşullardaki çalışmanın ardından sağlık ekipleri, Ömer Halis Demir bebeğe ilk müdahaleyi köyde yaptı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin de ambulansa eşlik ettiği operasyonda, Ömer Halis Demir Ulçay, 6 saat sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ömer Halis Demir Ulçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.