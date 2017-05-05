  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Ekipler kaçak çaya geçit vermedi

Gümrük Muhafaza ekiplerince bu yılın ilk 4 ayında 130 ton kaçak çaya el koydu.

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Ekipler kaçak çaya geçit vermedi

Gümrük Muhafaza ekiplerince, bu yılın ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda 130 ton kaçak çay ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çay kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla yürütülen yoğun ve kapsamlı çalışmalar devam ediyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, bu yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, geçen yıl ele geçirilen çay miktarının yüzde 73'üne tekabül eden 130 ton kaçak çay ele geçirildi. Söz konusu kaçak çayın piyasa değeri 3 milyon lirayı aştı.

Çay kaçakçılığı, çayın miktarının, cinsinin veya kıymetinin yanlış beyan edilmesi, transit olarak taşınan çayın ülke içinde bırakılması, çayın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulmaya çalışılması veya yolcu beraberinde yurt dışından getirilebilecek 1 kilo çay muafiyetinin suistimal edilmesi gibi yöntemlerle yapılıyor.

Etiketler: gümrük muhafaza, kaçak çay
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