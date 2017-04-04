  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Ekipler 3 saat boyunca 'kedi' için ter döktü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir okulun bahçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ve AKUT ekiplerinin 3 saat süren çabasına rağmen başka ağaçlara atlayarak izini kaybettirdi.

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Ekipler 3 saat boyunca kedi için ter döktü

Koçarlı Anadolu Lisesi'nde bir çam ağacının tepesinde mahsur kalan kediyi gören öğrencilerin durumu okul yetkilerine bildirmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, AKUT ekiplerinin de desteğiyle merdivenle çıkıp kediyi indirmeye çalıştı. Ekipler, 3 saatlik çalışmaya rağmen diğer ağaçların dallarına atlayarak kaçan kediyi yakalayamadı.

İnatçı gözden kaybolurken ekipler de çalışmasını sonlandırdı.

Okulun öğrencilerinden Caner Tetik, kedinin dünden beri ağaçta durduğunu, bugün de inmediğini görünce ekiplere haber verdiklerini fakat kedinin inmemekte ısrar ettiğini söyledi.

Etiketler: aydın, Koçarlı ilçesi, akut, ağaçta mahsur kalan kedi
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