Ekipler 3 saat boyunca 'kedi' için ter döktü

Koçarlı Anadolu Lisesi'nde bir çam ağacının tepesinde mahsur kalan kediyi gören öğrencilerin durumu okul yetkilerine bildirmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, AKUT ekiplerinin de desteğiyle merdivenle çıkıp kediyi indirmeye çalıştı. Ekipler, 3 saatlik çalışmaya rağmen diğer ağaçların dallarına atlayarak kaçan kediyi yakalayamadı.

İnatçı gözden kaybolurken ekipler de çalışmasını sonlandırdı.

Okulun öğrencilerinden Caner Tetik, kedinin dünden beri ağaçta durduğunu, bugün de inmediğini görünce ekiplere haber verdiklerini fakat kedinin inmemekte ısrar ettiğini söyledi.