Ekim ayında PKK'lı teröristlere ağır darbe vuruldu

Güvenlik güçleri, ülke genelinde ekim ayında düzenlediği operasyonlarda, kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü PKK'ya göz açtırmadı.

Ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, ekimde de başarılı operasyonlara imza attı.

Şehir merkezlerindeki çalışmalarının yanı sıra kırsalda kış üslenmesine hazırlanan teröristlere yönelik sonbaharda da yoğun operasyonlar düzenleyen asker ve polisler, örgüte ağır darbe indirdi.

152 terörist etkisiz hale getirildi

Derlenen bilgilere göre, terör örgütü PKK mensuplarının 1-31 Ekim'deki saldırılarında 14 güvenlik görevlisi şehit oldu, 3 sivil yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 38 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Yurt içi ve dışındaki operasyonlarda ekim ayında 152 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 338 zanlıdan aralarında terör örgütünün sözde "Ağrı bölge sorumlusu" olduğu iddia edilen teröristin de yer aldığı 183'ü tutuklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Mardin'in Kızıltepe kırsalına yönelik 21 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu belirlendi.

129 sığınak ve barınak imha edildi

Terör örgütü PKK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Tunceli, Erzurum ve Irak'ın kuzeyindeki bölgeleri teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlar da kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Yüksekova (İkiyakalar), Şırnak (Namaz Dağı), Siirt Baykan, Pervari (Yazlıca Dağı), Diyarbakır Lice, Erzurum Şenkaya, Tunceli kırsalı ve Irak'ın kuzeyi (Zap ve Avaşin Basyan) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA