Ek kontenjanla yurtlara yerleşenlerin başvuruları sonuçlandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), ek kontenjan ve diğer kontenjan türleri ile yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı.

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, ek kontenjan, özel yetenek sınavıyla yerleşen, yatay, dikey geçiş yapan, sağlık lisans tamamlama, yurt içi ve yurt dışı değişim programı ve yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçları, KYK'nın internet sitesinden öğrenilebilecek. Sonuçlar, öğrencilere SMS yoluyla da duyurulacak.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrencilerin, 18 Ekim Çarşamba günü 23.59'a kadar e-Devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları gerekecek. Öğrenciler, kazandıkları yurda giderek de kaydını yaptırabilecek.

Yurt kayıtları e-Devlet üzerinden yapılacak

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden Yurt Kayıt İşlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak.

Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Yedek yerleştirmeler devam edecek

Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere de öğrenci yerleştirmeye devam edecek.