Ejderha tavuğu yumurtalarını yurda sokmak isterken yakalandılar

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla Vietnam'dan gelen F.B., M.B. ve M.T. isimli Türk yolcular şüphe üzerine takibe aldı.
Gelen yolcu salonunda bagajlarını alan yolcular, durduruldu. Yapılan aramada, bavullar içine konulmuş 802 ejderha tavuğu yumurtası tespit edildi.
Tanesi 2 bin dolar
Yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlanan yumurtaların tanesinin yaklaşık 2 bin dolara satıldığı öğrenildi.
Yumurtaları getiren F.B., M.B. ve M.T. hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA