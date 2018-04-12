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Buradasınız : » » Ejderha tavuğu yumurtalarını yurda sokmak isterken yakalandılar

Ejderha tavuğu yumurtalarını yurda sokmak isterken yakalandılar

Vietnam'dan getirdikleri 802 ejderha tavuğu yumurtasını Atatürk Havalimanından kaçak olarak yurda sokmak isteyen üç Türk yolcu hakkında işlem yapıldı.

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Ejderha tavuğu yumurtalarını yurda sokmak isterken yakalandılar

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla Vietnam'dan gelen F.B., M.B. ve M.T. isimli Türk yolcular şüphe üzerine takibe aldı.

Gelen yolcu salonunda bagajlarını alan yolcular, durduruldu. Yapılan aramada, bavullar içine konulmuş 802 ejderha tavuğu yumurtası tespit edildi.

Tanesi 2 bin dolar

Yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlanan yumurtaların tanesinin yaklaşık 2 bin dolara satıldığı öğrenildi.

Yumurtaları getiren F.B., M.B. ve M.T. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: ejderha tavuğu yumurtası
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