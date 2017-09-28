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Ejder Yalçın sıradışı bir gösteriyle pistlerde

Türk savunma sanayisinin son dönemdeki en dikkat çeken zırhlı kara araçlarından Ejder Yalçın, sıra dışı bir gösterinin parçası oldu.