  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Ejder Yalçın sıradışı bir gösteriyle pistlerde

Ejder Yalçın sıradışı bir gösteriyle pistlerde

Türk savunma sanayisinin son dönemdeki en dikkat çeken zırhlı kara araçlarından Ejder Yalçın, sıra dışı bir gösterinin parçası oldu.

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Ejder Yalçın sıradışı bir gösteriyle pistlerde

Zorlu parkurlarıyla dikkati çeken enduro motosiklet yarışı Red Bull Sea To Sky'a katılan şirket çalışanı Atilla Özkolaçık, son antremanlarından birini zırhlı araçların test edildiği pistte Ejder Yalçın'la yaptı.

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Etiketler: ejder yalçın, Türk savunma sanayi, zırhlı araç
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