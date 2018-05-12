Ehliyetine el konulan sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Candan A.'nın kullandığı otomobil, Çorum-Samsun karayolunun 4. kilometresinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Esra Yılmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Candan A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yılmaz'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir süre önce iki yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

Araçta içki şişeleri olduğu görüldü.

Kaynak: AA