Çanakkale'de dördüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanan otomobil sürücüsüne 4 bin 830 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2028'e kadar el konuldu.

155 polis ihbar hattına gelen çağrıda 17 GG 100 plakalı otomobili kullanan sürücünün alkollü olduğu bildirildi.

Bunun üzerine trafik polisleri, Troya Caddesi'nde aracı takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre kaçan sürücü, polis ekiplerince durduruldu.

Araçtan indirilen A.Ş'nin 140 promil alkollü olduğu belirlendi.

Daha önce 3 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulup hakkında işlem yapılan A.Ş'nin sürücü belgesine, dördüncü kez aynı eylemde bulunması nedeniyle 2028'e kadar el konuldu.

Ayrıca, A.Ş'ye "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve dördüncü kez alkollü araç kullanmaktan 4 bin 830 lira ceza kesildi.