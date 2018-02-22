  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Ehliyet sınavı görevlilerinin ücretlerine düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni bir düzenlemeyle, il genelinde direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretlerini eşitledi.

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Ehliyet sınavı görevlilerinin ücretlerine düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle il milli eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapacak veya il milli eğitim müdür yardımcılarından birini, il sınav sorumlusu olarak görevlendirecek.

İl genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretleri eşitlenirken, böylece, daha önce sınava giren aday sayısı az olan ilçelerde görev alanların daha az ücret almasının önüne geçilecek.

Sınav yapılan günde, il genelinde sınava giren kursiyer sayısı toplanacak ve sınav ücretleri, il milli eğitim müdürlüğü döner sermaye hesaplarına yatırılacak. Aynı gün ilin bütün ilçelerinde yapılan uygulama sınavında görevlilerin tümüne eşit ücret ödenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: sınav, resmi gazete, meb, ehliyet
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