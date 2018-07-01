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Ehliyet kurslarında "nüfus" kriteri aranmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni düzenlemesiyle, ehliyet kurslarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak açılması uygulamasına son verildi.

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Ehliyet kurslarında &quot;nüfus&quot; kriteri aranmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında başarısız olan kursiyer oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda, kurs hakkında verilen "dönem açmama cezası" yürürlükten kaldırıldı.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açılışlarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak yapılması uygulamasına son verildi. Kursların, müstakil binalarda açılması için düzenleme yapıldı.

Bu kurslarda görev yapan eğitim personelinin izinli veya raporlu olması nedeniyle yapılamayan dersler telafi edilmek zorunda.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın personele yönelik açtığı sürücü kurslarında, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait sınav araçları kullanılabilecek.

Yeni düzenlemeyle, direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında geri geri park alanında olduğu gibi geri geri "L" alanında da araçta bulunan komisyon başkanı ve usta öğretici araçtan inerek değerlendirme yapacak.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının mevcut binalarında ve 1 Ocak 2020'ye kadar nakillerinde müstakil bina şartı aranmayacak. 

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet kursu, nüfus
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