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Ehliyet değişimi ne zamana kadar yapılabilecek?

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 5 yılda yaklaşık 25 milyon ehliyet değiştirilecek.

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Ehliyet değişimi ne zamana kadar yapılabilecek?

Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesiyle yeni ehliyetler verilmeye başlandı. Bu kapsamda 5 yılda yaklaşık 25 milyon ehliyet değiştirilecek.

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin yaptığı açıklamada, yönetmeliğin köklü değişiklikler getirdiğini söyledi.

Türkiye'deki yaklaşık 25 milyon ehliyetin 5 yıl içinde değiştirileceğini ifade eden Tekin, uluslararası ehliyet statüsünde olacak yeni ehliyetlerin 88 ülkede kullanılabileceğini bildirdi.

Tekin, "Ehliyetini değiştirecek kişinin öncelikle 5 yıllık süresinin olduğunu bilmesi gerekiyor. Sürücü, ehliyetini değiştirecekse aile hekimine gidip sağlık raporu alacak, iki adet biyometrik fotoğraf çektirecek, Halk Bankası ya da Vakıflar Bankası'na 15 liralık kart bedeli ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü destekleme ücretini yatıracak" dedi.

'Trafik adabı' dersi

Yönetmeliğin, ilk defa sürücü kurslarına müracaat edecekler için de çok önemli değişiklikler getirdiğini, sürücü kurslarında okutulmak üzere 4 saatlik "Trafik adabı" dersi konulduğunu dile getiren Tekin, dersin amacının trafik kurallarına uyulmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

"Direksiyon sınavları 35 dakikaya çıkarıldı"

Teorik derslerde başarılı olanlar için daha önce 30 dakika olan direksiyon sınavının 35 dakikaya çıkarıldığını, sınava girecek kursiyere ilk 5 dakikada 14 teorik soru sorulacağını ve adayın 4 yanlış hakkının bulunduğunu ifade eden Tekin, adayın sınavının 5. yanlışta başlamadan sona ereceğini aktardı.

Tekin, sürücü kursunun kursiyere en az 14 saat akan trafikte, iki saat de simülatörde ya da pistte defansif eğitim vereceğini söyledi.

Nasıl randevu alınacak?

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (www.surucurandevu.egm.gov.tr​) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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