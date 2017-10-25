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Eğribel Tüneli'nde son viraja girildi

Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin yüzde 80'i tamamlandı.

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Eğribel Tünelinde son viraja girildi

Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas'la ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alan ve toplam uzunluğu çift tüp olarak 11 bin 810 metre olan tüneldeki kazı çalışmalarının büyük bölümü bitirildi.

Türkiye'nin en büyük tünelleri arasında yer alan ve yaklaşık 8 ay sonra hizmete açılması planlanan Eğribel Tüneli ile iç bölgelere ulaşımı engelleyen kar, buzlanma, tipi, yoğun sis gibi sıkıntılar sona ermiş olacak.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yaptığı açıklamada, Eğribel Tüneli inşaatının 2018 yılı haziran ayında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

İnşaatın yaklaşık yüzde 80 fiziki gerçekleşmesini tamamlandığını aktaran Sarıfakıoğulları, geriye kalan kısımdaki çalışmaların hızlı bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Sarıfakıoğulları, tünelin toplam uzunluğunun 11 bin 810 kilometre olduğunu anımsatarak, "Tünelin 8 bin 245 metrelik kısmı tamamlanmış durumda, geriye kalan 3 bin 565 metrelik kısmında çalışmalar devam ediyor. Bu da tamamlandıktan sonra yol trafiğe açılacaktır. Eğribel Tüneli'nde çalışmalarda son virajdayız." dedi."

Giresun'un büyük bir turizm potansiyeli olduğuna işaret eden Sarıfakıoğulları, "Turizme çok ciddi hareket getirecek, hem yol daha nitelikli hale getirecek hem mesafeler kısalacak, böylelikle arzu ettiğimiz şekilde misafirlerimizin daha kolay şekilde ulaşım imkanı oluşacak. Yerli, yabancı misafirlerimizi Giresun'da ağırlama imkanına kavuşacağız." ifadesini kullandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: eğribel geçidi, tünel inşaatı
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