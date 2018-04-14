Eğribel Tüneli'nde ışığa 50 metre kaldı

Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünel, Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ile Sivas'la ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alıyor. Toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre. Sağ tüpünde kalan 600 metrelik mesafeyle birlikte inşaatın haziran ayında bitirilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin en büyük tünelleri arasında yer alan tünelin 27 Haziran'da tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

10 gün içerisinde ışık görünecek

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 5 bin 905 metre uzunluğunda iki tünelin inşaatının devam ettiğini söyledi.

Çift tüp inşaatı olarak devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldığı bilgisini veren Sarıfakıoğulları, "Sol tüp tünelde ışığı görmeye 50 metre kaldı. Günde yaklaşık 9 metre kazı çalışması yapılıyor, bu şekilde düşündüğümüzde bir hafta veya 10 gün içerisinde ışığı görmüş olacağız." dedi.

27 Haziran'da vatandaşın hizmetinde

Sağ tüp tünelde ise yaklaşık 600 metre mesafe kaldığını söyleyen Sarıfakıoğulları, "Tünel inşaatının yaklaşık 2,5 ay gibi sürede tamamlanması planlanıyor. 27 Haziran'da yüklenici firma tarafından tünel teslim edilip vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak." diye konuştu.

Tünel inşaatıyla birlikte yaklaşık bin 800 metre bağlantı yolları yapılacak. Yol çalışmalarının da yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Kış aylarında artık ulaşım aksamayacak

Tünelin açılmasıyla trafik güvenliği açısından vatandaşlar daha konforlu bir yolda seyahat edecek. Sarıfakıoğulları, kış aylarında yolun kapanması sıkıntısının da bertaraf edileceğini de sözlerine ekledi.

Harun Sarıfakıoğulları, tünelin Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağladığını anlattı ve şöyle devam etti:

"Turizm potansiyelini de beraberinde getirecek, öyle zannediyorum ki Karadeniz'i merak eden birçok misafirimiz bu yolu kullanmak suretiyle yaz ve kış, kış diyorum çünkü özellikle yayla turizmi açısından çok önemli ilimizi ziyaret edebilecekler. Böylelikle turizm potansiyeline canlılık getireceğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA