  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » EGO şoförlerine eğitim protokolü

EGO şoförlerine eğitim protokolü

Ankara ulaşımının ağırlığını taşıyan bin 200 EGO şoförünün katılacağı eğitim programı için protokol imzalandı.

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EGO şoförlerine eğitim protokolü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın eşliğinde, Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen imza töreninde, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, EGO şoförlerine eğitim verilmesini içeren protokolü imzaladılar.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokol gereği, bin 200 EGO şoförü konularının uzmanlarından sosyal ilişkiler, iletişim becerisi, stres kontrolü ve öfke yönetimi gibi davranış şekilleriyle ilgili bilgileri içeren bir haftalık eğitim alacak.

EGO şoförlerinin vatandaşlarla daha iyi ve etkin iletişim kurabilmeleri ve görevlerini daha verimli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla gerçekleştirilecek eğitim programıyla, EGO bünyesinde görev yapan şoförlerin zor koşullarda bile morallerini bozmadan vatandaşla daha iyi iletişim kurmaları hedefleniyor. Protokol gereği, Ankara’da ulaşım hizmetinin aksamaması için 200’er kişilik grupların Yozgat’a giderek 1 haftalık eğitime katılmaları planlandı. Plan çerçevesinde 200 kişilik EGO şoförü grubu eğitim programına katılmak üzere Ankara’dan, Yozgat’a hareket etti.

Kaynak: İHA  

Etiketler: ulaşım, mustafa tuna, ego, ankara
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