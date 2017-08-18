EGO otobüsüne arkadan dolmuş çarptı: 8 yaralı

Başkentin Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolcu indiren EGO otobüsüne aynı güzergahta seyir halindeki bir dolmuşun arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Ulus istikametine seyir halindeki Mustafa G. yönetimindeki 06 BU 2077 plakalı EGO otobüsü, yolcu indirmek için Hava Kuvvetleri Müzesi önünde durdu.

Yolcuların indiği sırada aynı yönde seyir halindeki Veysel K. idaresindeki 06 J 2030 plakalı dolmuş, EGO otobüsüne arkadan çarptı. Kazada dolmuş sürücüsü ile 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. AA