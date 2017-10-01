EGM'den yasa dışı sanal bahse sıkı takip

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı bahis suçuyla etkin şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı yetkililerin katılımıyla Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde toplantı düzenlendiği ve bazı önlemler alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda sanal bahis siteleri ile banka hesaplarının takibe alındığı belirtilen açıklamada, suç unsuru tespit edilen hesaplara MASAK tarafından el konulacağı ve Adalet Bakanlığınca görevlendirilen Cumhuriyet savcılıklarının yasal işlem başlatacağı vurgulandı. Ayrıca, Emniyet tarafından bu suçların aydınlatılması için örgütlü suç olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili kanun maddeleri kapsamında "gizli soruşturmacı" görevlendirilebileceği bildirildi.

Türkiye genelinde 45 ilde yasa dışı bahsin yaygın olarak oynatıldığı, bu illerde görevli 60 personele "Kumar ve Yasadışı Bahis Suçları Soruşturma Teknikleri Kursu” verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 30 Eylül'de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında ülke genelindeki 3 bin 369 iş yerinde, bin 529 ekip ve 4 bin 829 personelin katılımıyla "ilk gol" uygulaması yapılmış, uygulamada yasa dışı bahis oynatan 169 kişiye 845 bin lira ceza kesilmiş, 97 kişi gözaltına alınmıştı.