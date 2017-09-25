Eğitimlerini tamamlayan bahriyeliler törenle karşılandı

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nun 2016-2017 eğitim-öğretim yılı son faaliyeti kapsamında düzenlenen açık deniz eğitimini tamamlayan bahriyeliler törenle karşılandı.

TCG Bayraktar amfibi çıkarma gemisiyle 165'i Türk öğrenci olmak üzere, aralarında Kazakistan, Arnavutluk, Libya, KKTC, Bangladeş, Gambiya ve Türkmenistan uyruklu 29 misafir askeri öğrenci ile ikili askeri işbirliği kapsamında 2'si Tunus, 2'si Pakistan ve 1'i Lübnan Deniz Harp Okulu öğrencisi olmak üzere toplam 199 bahriyeli, açık deniz eğitimi kapsamında Karadeniz Ereğli, Odessa, Trabzon, Novorossiysk ve Samsun limanlarını ziyaret etti.

Açık deniz eğitimini tamamlayarak Pendik Tersane Komutanlığı'na dönen bahriyelileri, askeri törenle Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, askeri personel ve öğrencilerin aileleri karşıladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

Donanmaya yeni katılan ve günümüz deniz harekatı ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayan modern silah ve sistemlere sahip TCG Bayraktar (L-402) ile icra edilen açık deniz eğitimleri ile öğrencilerin donanma gemilerindeki yaşamı gerçek koşullarda öğrenmeleri ve köprü üstü-makine vardiya subaylığı yeteneklerini geliştirmeleri hedeflendi. Liman ziyaretleri sırasında bölgede bulunan tarihi ve kültürel yerlere de geziler düzenledi.

Tören sonrasında öğrenciler ve gemi personeli aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.