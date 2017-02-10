Eğitimini tamamlayan subay adayları yemin etti

İzmir'de dört haftalık intibak eğitimini tamamlayan 4'ü kadın, 436 subay adayı için yemin töreni düzenlendi.
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