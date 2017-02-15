Eğitime kar tatili

Şırnak'ta kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Van

Van'ın 4 ilçesindeki okullar ile Edremit ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Çatak, Başkale, Gevaş ve Edremit ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, yolların kapalı olması ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle Edremit ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gevaş ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.