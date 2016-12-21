Eğitime kar engeli

Yurdun bazı illerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. İşte o iller;

Gaziantep

Gaziantep'te etkili kar nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, kentte etkili olan kar yapışı nedeniyle bazı kararlar alındığını söyledi.

Kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini ifade eden Mete, hava durumuna göre bu sürenin uzayabileceğini kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür de üniversite öğrencilerine bugün izin verildiğini açıkladı.

Bartın

Bartın’da kar nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı bugün (21.12.2016) il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, il genelinde hamile ve engelli tüm kamu çalışanların da idari izinli sayıldığı ifade edildi.

Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, kent merkezinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, olumsuz hava koşulları nedeni ile eğitim öğretime bugün ara verildiğini belirtti.

Çorum

Çorum'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar yüzünden mağduriyet yaşanmaması için Osmancık, Sungurlu ve Kargı ilçelerinde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan değerlendirme kapsamında Osmancık ilçesinde tüm okullarda, Sungurlu ilçesindeki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verildiği öğrenildi.

Düzce

Düzce'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yığılca ile Kaynaşlı ilçelerindeki eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

Kilis

Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Vali İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi hesabında yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

Çataklı açıklamasında, gece başlayan kar yağışı dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liseler ile özel okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Sinop

Sinop'ta bir ilçe geneli ve 2 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar göz önünde bulundurularak Boyabat ilçesindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitim öğretim yapılmaması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yoğun kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, il genelinde etkili olan yoğun kar nedeniyle kent merkezinde okullarda eğitime devam edildiğini ancak yüksek kesimlerdeki okullarda eğitime ara verildiğini söyledi.

Akkurt, Pazarcık, Ekinözü, Türkoğlu, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçesindeki, taşımalı okullar ile bu ilçelerin yüksek kesimlerindeki okullarda kar dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.

Karaman

Karaman'da yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle, bugün ve yarın okullarda eğitim öğretim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde yoğun kar yağışı ve tipi beklenmesi nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kent genelindeki tüm okullarda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kadim yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yağan kar nedeniyle ilçe merkez ve köylerinde okulların öğleden sonra tatil edildiğini belirterek "Şu an ilçe merkezi ve köylerinde yoğun kar yağışı var. Bu nedenle öğleden sonra okulları tatil ettik. Yarın da kar yağışı sürerse ona göre karar vereceğiz." dedi.

Hatay

Hatay'da 3 ilçenin taşımalı eğitim kapsamındaki okullarında, kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmıyor.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar göz önünde bulundurularak Belen, Hassa ve Samandağ ilçelerindeki dağlık kesimlerde taşımalı eğitim yapan tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

AA